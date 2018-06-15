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Fenerbahçe'nin İstediği Aleix Vidal, Inter'e Transfer Olmak Üzere

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ALEİX VİDAL, INTER'E TRANSFER OLMAK ÜZERE

Fenerbahçe'ye geleceği yönünde haberler çıkan Barcelona'nın sağ beki İspanyol Aleix Vidal, İtalyan ekibi Inter'e transfer olmak üzere.

Tarih : 15 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin İstediği Aleix Vidal, Inter'e Transfer Olmak Üzere(7/10)3

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Barcelona'nın İspanyol sağ beki Aleix Vidal, İtalya'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, devre arasında da Vidal ile ilgilenen Inter'in, girişimlerini hızlandırdığını belirtiyor. Inter'in geçen sezon LaLiga ekibi Valencia'dan kiraladığı sağ bek Joao Cancelo'nun performansından memnun olmasına rağmen, futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle alternatif oyunculara yöneldiği ve en ciddi ismin ise Aleix Vidal olduğu belirtildi.

BARCELONA VIDAL'İN GİDİŞİNE İZİN VERECEK

Vidal'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 15 lig maçında 452 dakika görev alması nedeniyle Barcelona tarafından performansı yeterli görülmeyen Vidal'in gidişine izin vereceği söyleniyor.

Ayrıca Vidal'in eski kulübü Sevilla'nın da İspanyol oyuncuyu tekrardan takımda görmek için bir girişimde bulunacağının vurgulandığı haberde, Vidal'in de daha çok süre almak için bir yeni bir takımla yola devam etmek istediği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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