Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor
Beşiktaş, Emre Çolak'la 1,5 Milyon Euroya Anlaştı

Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor

FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZI OĞUZ KAĞAN'I AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'nin 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'i Manchester City, Roma, Arsenal ve Bayer Leverkusen takip ediyor.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor(10/10)6

16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek olan 2018 UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin kadrosunda yer alması beklenen Oğuz Kağan Güçtekin, Avrupalı scoutlar tarafından bekleniyor.

MANCHESTER CITY GÖZÜNE KESTİRDİ

Sabah'ın haberine göre; 1999 doğumlu orta saha oyuncusunu isteyenler arasında ilk sırada Manchester City geliyor. Guardiola, Finlandiya'daki turnuvada oyuncu izlemek için görevlendirdiği scoutlarından Oğuz Kağan'a dikkat edilmesini istedi.

CITY DIŞINDA 3 TAKIM DAHA TAKİP EDİYOR

Manchester City dışında Roma, Arsenal ve Bayer Leverkusen'in de Oğuz'u takip ettiği, şampiyonanın ardından teklifte bulunacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Genç  Yıldızı  Oğuz  Kağan  I  Avrupa  Devleri  Takip  Ediyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER