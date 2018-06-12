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Fenerbahçe'nin Fernandao transferinden kazandığı para ortaya çıktı

FENERBAHÇE'NİN FERNANDAO TRANSFERİNDEN KAZANDIĞI PARA ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Brezilyalı forvet oyuncusu Jose Fernandao'yu Suudi Arabistan ekibi El Wehda'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 23:10
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Fernandao Transferinden Kazandığı Para Ortaya Çıktı(7/10)3

Fenerbahçe, Brezilyalı forvet oyuncu Jose Fernandao'nun Suudi Arabistan ekibi El Wehda'ya transferi konusunda anlaşmanın sağlandığını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan görüşmeler sonucu Jose Fernandao'nun transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi El Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jose Fernando Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Sarı-lacivertli takıma 2015-2016 sezonunda transfer olan 31 yaşındaki santrfor, 104 resmi maçta 50 gol kaydetti.

İLK TEKLİF AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE GELDİ

Fenerbahçe'de Fernandao operasyonunun detaylarına ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilere Fernandao için Arabistan'dan ilk teklif, Aziz Yıldırım yönetiminin görevde olduğu sırada geldi. Yıldırım yönetimi, El Wehda'ya, seçim sonrasını beklemeleri için randevu verdi ve Ali Koç yönetiminin seçilmesinin ardından Araplar teklifini yineleyerek Sambacı'yı kadrosuna kattı.

BONSERVİS BEDELİ: 6,5 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe, Fernandao için anlaşmaya varılan bonservis bedelini resmi olarak açıklamazken, bu rakamın 6,5 milyon euro olduğu öğrenildi. Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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