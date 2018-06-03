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Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen: Oyumu Ali Koç'a Verdim

FENERBAHÇE'NİN EFSANE BAŞKANI ALİ ŞEN: OYUMU ALİ KOÇ'A VERDİM

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, "Bir değişim olması gerekiyor. Ben oyumu Ali Koç ve arkadaşları için kullandım." dedi.

Tarih : 03 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen: Oyumu Ali Koç'a Verdim(5/10)1

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı genel kurulda sarı-lacivertlilerin efsane başkanlarından Ali Şen de oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. Birçok kongre üyesinin ilgisiyle karşılaşan Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Ali Şen şunları söyledi:

"Fenerbahçe kendine başkan seçiyor. Adaylar projelerini anlattılar. Bir değişim olması gerekiyor. Çoğunluğun elinde beyaz zarflar görüyorum. Ben oyumu kullandım, oyumu da Ali Koç ve arkadaşları için kullandım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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