Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, "Bir değişim olması gerekiyor. Ben oyumu Ali Koç ve arkadaşları için kullandım." dedi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı genel kurulda sarı-lacivertlilerin efsane başkanlarından Ali Şen de oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. Birçok kongre üyesinin ilgisiyle karşılaşan Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Ali Şen şunları söyledi:

"Fenerbahçe kendine başkan seçiyor. Adaylar projelerini anlattılar. Bir değişim olması gerekiyor. Çoğunluğun elinde beyaz zarflar görüyorum. Ben oyumu kullandım, oyumu da Ali Koç ve arkadaşları için kullandım."

Kaynak: haberinburada