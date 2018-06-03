FENERBAHÇE'NİN EFSANE BAŞKANI ALİ ŞEN: OYUMU ALİ KOÇ'A VERDİM
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, "Bir değişim olması gerekiyor. Ben oyumu Ali Koç ve arkadaşları için kullandım." dedi.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı genel kurulda sarı-lacivertlilerin efsane başkanlarından Ali Şen de oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. Birçok kongre üyesinin ilgisiyle karşılaşan Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.
Ali Şen şunları söyledi:
"Fenerbahçe kendine başkan seçiyor. Adaylar projelerini anlattılar. Bir değişim olması gerekiyor. Çoğunluğun elinde beyaz zarflar görüyorum. Ben oyumu kullandım, oyumu da Ali Koç ve arkadaşları için kullandım."
Kaynak: haberinburada
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