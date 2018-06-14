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Fenerbahçeli yöneticiden olay hareket! 'Kocaman'ı kovabilirsiniz'

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİDEN OLAY HAREKET! 'KOCAMAN'I KOVABİLİRSİNİZ'

Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'in sosyal medya hesabından bir takipçinin "Bayram hediyesi olarak Aykut Kocaman'ı kovabilirsiniz" şeklindeki yorumu beğenmesi twitter'da büyük yankı uyandırdı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Yöneticiden Olay Hareket! 'kocaman'ı Kovabilirsiniz'(6/10)2

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyesi olan TÜSİAD başkanı Erol Bilecik'in twitter hesabından yaptığı bir beğeni twitter'da gündeme oturdu.

Bilecik, bir takipçisinin "Bayram hediyesi olarak Aykut Kocaman'ı kovabilirsiniz" şeklindeki yorumu beğenince sosyal medyada yankı uyandıran bu hareketin ardından Erol Bilecik bir açıklama yaptı ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini açıkladı.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYA SEBEBİYET VERDİM"

Erol Bilecik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Takipçilerimin bayram tebriklerini beğenirken bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğimi gördüm. Sehven yaptığım bir beğeninin takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin yorumum olarak algılandığını fark ettim. Beğenimin maksadı yalnızca bir bayram tebriğine yanıt vermektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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