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Fenerbahçeli Taraftarı Aziz Yıldırım'ın Seçimi Kaybetmesinin Ardından Helva Dağıttı

FENERBAHÇELİ TARAFTARI AZİZ YILDIRIM'IN SEÇİMİ KAYBETMESİNİN ARDINDAN HELVA DAĞITTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fenerbahçe taraftarı İsmail Ünsal, Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinin ardından vatandaşlara helva dağıttı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarı Aziz Yıldırım'ın Seçimi Kaybetmesinin Ardından Helva Dağıttı(6/10)2

Fenerbahçe taraftarı İsmail Ünsal, Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinin ardından vatandaşlara helva dağıttı.

Fenerbahçe Kulübünün hafta sonunda yapılan başkanlık seçiminde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç ile girdiği yarışı kaybetmişti.

"GÜLE GÜLE AZİZ YILDIRIM"

İnegöl'de bulunan Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren bir işyerinin sahibi olan Fenerbahçe taraftarı İsmail Ünsal, genel kurulda Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinin ardından irmik helvası dağıttı. İşyerinin önüne 'Güle güle Aziz Yıldırım' pankartını asan Ünsal, fıstıklarla "Aziz" ismi yazılan bir tencere helvayı işyerinin önünden geçen vatandaşlara ikram etti. Helva dağıtım sırasında küçük çaplı bir izdiham da yaşandı.

AZİZ YILDIRIM GİTSİN DİYE ADAK ADAMIŞTI

Helva dağıtımı sırasında konuşan İsmail Ünsal, "Fenerbahçe'de bir değişime ihtiyaç vardı. Biraz geç kalınmış bir değişimdi ama Allah'a şükürler olsun. Aziz başkana da bu zamana kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz, artık zamanını doldurdu. Ali Koç'a da yeni görevinde başarılar dileriz. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. Aziz Yıldırım uzun süredir görevdeydi, artık bırakması gerektiğini düşünüyorduk. Kendimce yıllar önce Aziz başkan görevi bıraktığı gün helva dağıtacağım demiştim. Bu günde sözümü tutuyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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