FENERBAHÇELİ OZAN YUVADAN UÇUYOR
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geçen sezonun ikinci yarısında üstünü çizdiği Ozan Tufan, İspanyol ekipleriyle görüşüyor.
Aykut Kocaman'ın geçen sezonun ikinci yarısında üstünü çizdiği Ozan Tufan, İspanya yolcusu. Ozan'ın menajerliğini yapan Ahmet Bulut, La Liga ekipleriyle temaslarını sürdürürken, Ozan'ın en ciddi talibi Girona.
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe ile 2020'ye kadar kontaratı devam eden Ozan için önümüzdeki günlerde kulübe resmi teklif gelmesi bekleniyor. Yönetim, yeni teknik direktör Cocu'nun raporuna göre iç transferde yol haritasını çizecek. Şu ana kadar gönderilen tek oyuncu, Al Wahda'ya 3 milyon Dolar'a satılan Fernandao.
Kaynak: haberinburada
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