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Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu

FENERBAHÇELİ OZAN TUFAN'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon performansı eleştirilen Ozan Tufan'ı İspanyol ekibi Girona'ya 3 milyon euroya satıyor.

Tarih : 21 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Yeni Adresi Belli Oldu(8/10)4

Fenerbahçe'ye 2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor'dan 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, transfer listesine konuldu.

Menajerliğini Ahmet Bulut'un yaptığı Ozan, geçen sezon da birkaç İspanyol kulübüyle görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.

3 MİLYON EUROYA GİRONA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe'ye 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euro bonservisle Girono'ya satılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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