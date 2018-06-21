Fenerbahçe'ye 2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor'dan 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, transfer listesine konuldu.

Menajerliğini Ahmet Bulut'un yaptığı Ozan, geçen sezon da birkaç İspanyol kulübüyle görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.

3 MİLYON EUROYA GİRONA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe'ye 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euro bonservisle Girono'ya satılması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada