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Fenerbahçeli Neustadter: Eşcinsellik dünyanın en normal şeyi

FENERBAHÇELİ NEUSTADTER: EŞCİNSELLİK DÜNYANIN EN NORMAL ŞEYİ

Fenerbahçeli oyuncu Roman Neustadter "Benim fotoğraflarımın altında 'O bir eşcinsel' yazıyorlar. Bundan ne zevk alıyorlar anlamıyorum. Eşcinsellik dünyanın en normal şeyi." dedi.

Tarih : 16 Haziran 2018, 18:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Neustadter: Eşcinsellik Dünyanın En Normal Şeyi(5/10)1

Fenerbahçeli Roman Neustadter, Alman Die Welt gazetesine bir röportaj verdi. Futboldaki eşcinsellik ve eşcinsel oyuncuların konumu üzerine sözleri dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, kendisinin sosyal medya üzerinde yaşadığı bazı sıkıntılara da değindi, tepkisini ortaya koydu.

Instagram hesabı üzerinden bir kullanıcının kendisini gücendirme niyetiyle Neustadter'e 'Homo' şeklinde yakıştırmada bulunduğu hatırlatıldı. Futbolcunun tepkisinin de "Irkçı veya homofobik iseniz hesabımdan defolun" şeklinde olduğunun vurgulanması üzerine sarı-lacivertli oyuncu şunları söyledi:

"BENİM FOTOĞRAFLARIMIN ALTINDA 'O BİR EŞCİNSEL' YAZIYORLAR"

"Artık bu tip şeylere dayanamıyorum. Sosyal medyada bazen bazı idiotlar benim resmimin altına 'O bir eşcinsel' diye yazıyorlar. İnsanlar bir diğerini homoseksüel şeklinde gücendirmekten ne zevk alıyorlar bilmiyorum".

Roman Neustadter'in konuyla ilgili açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

Eşcinsel futbolcuların kimliklerini açıklaması günümüzde hala mümkün değil. Toplum henüz buna hazır değilEğer bir eşcinsel futbolcu bugün kimliğini açıklarsa statlarda muhtemelen buna aşırı tepki verilecektirFutbolcunun kulübü nasıl bir tepki verecek ondan da emin değilimEşcinsel olduğunu açıklamak, futbolcunun kariyerine mal olabilirEşcinseller bazı insanlarca hala zayıf kişiler olarak görülüyor. Bu tabii ki bir saçmalıkEşcinsel bir futbolcu da pekala diğer futbolcular kadar sağlam oynayabilirSonuç olarak şunu anlamalıyız ki eşcinsellik dünyanın en normal şeyiAncak bu tip şeyleri takım arkadaşlarınızla hiçbir zaman konuşamazsınız

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Neustadter  Eşcinsellik  Dünyanın  En  Normal  Şeyi    haber

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