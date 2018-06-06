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Fenerbahçeli Josef De Souza'dan Transfer Açıklaması: Rio'ya Yakın Olmak İsterim
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Fenerbahçeli Josef De Souza'dan Transfer Açıklaması: Rio'ya Yakın Olmak İsterim

FENERBAHÇELİ JOSEF DE SOUZA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI: RİO'YA YAKIN OLMAK İSTERİM

Fenerbahçe'nin Sambacı yıldızı Josef de Souza, "Brezilya'ya geri dönersem, Rio'da oynamak isterim çünkü ailem orada" dedi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Josef De Souza'dan Transfer Açıklaması: Rio'ya Yakın Olmak İsterim(7/10)3

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, ülkesine geri dönme ihtimaliyle ilgili konuştu ve Vasco da Gama'ya dönmeyi isteyeceğini kaydetti.

Brezilya'da yetiştiği kulüp olan Vasco'ya dönmek istediğini söyleyen Josef, "Hep açıkça ifade ettim. Eğer 2-3 yıl içinde Brezilya'ya geri dönersem, bu Vasco da Gama olacak. Benim ortaya çıkmamı sağlayan kulüp Vasco. Vasco için iyi şeyler yapamadım, taraftarlara ve kulübe sevgimi onlara göstermek benim hayalim" ifadelerini kullandı.

"RIO'YA YAKIN OLMAK İSTERİM"

Başka bir takıma gitmesi durumunda Rio'ya yakın bir takımda olmak istediğini belirten Sambacı, "Futbolda kesin bir mantık yok ve her şey olabilir. Profesyonel olarak konuşmam gerekirse, bir teklif geldiğinde Flamengo, Fluminense ve Botafogo'dan gelmesini isterim. Önceliklerim olduğunu söyledim. Brezilya'ya geri dönersem, Rio'da oynamak isterim çünkü ailem orada" dedi.

Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bonservis bedeliyle 2015'te Sao Paulo'dan transfer ettiği Josef, geçen sezon 41 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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