FENERBAHÇELİ DİRAR, HOCASI ŞANS VERİRSE DÜNYA KUPASINDA OYNAYACAK
Dünya Kupasında yarın oynanacak İran karşılaşması öncesi Fas cephesine müjdeli haber geldi. Fenebrahçeli Dirar, sakatlığı atlattı, mücadelede forma giyebilecek.
Dünya Kupası A Grubu'nda yarın oynanacak Fas-İran maçı öncesinde Fas cephesine müjdeli haber geldi. Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın sakatlığı atlattığı ve bu maçta hocası şans vermesi durumunda forma giyebileceği bildirildi.
CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
Afrika ekibinin bugünkü idmanında yer alan Dirar ile ilgili gelişmenin, Fas cephesinde moralleri yükselttiği belirtildi. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma öncesinde 32 yaşındaki oyuncunun takımla idmanlara dönmesi sevinç yarattı.
MAÇ YARIN 18.00'DE
Ayın başında Slovakya ile yapılan maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Dirar'a teknik direktör Renard'ın yarın ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak konusu oldu. St Petersburg'da yarın oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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