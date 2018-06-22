FENERBAHÇELİ DİRAR, AYKUT KOCAMAN HABERİYLE YIKILDI
Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasına üzüldüğünü ifade etti, "Haberi aldığımda büyük hayal kırıklığı yaşadım." dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasına üzüldüğünü ifade etti.
Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, "Kocaman çok iyi bir insan ve hoca. Açıkçası ayrılık haberini aldığımda büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ama hayat devam ediyor. Kendisine başarılar diliyorum. Bence geride kalan sezon bizim için iyi bir dönemdi. Yeni sezonda başarılı olmak için ciddi potansiyelimiz var" dedi.
"TAKIMDA KALMAK İSTERİM"
Dünya Kupası'na hak etmedikleri bir şekilde erken havlu havlu attıkları için üzgün olduğunu aktaran Dirar, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili olarak ise "Takımda kalmayı isterim ancak ne olacağını henüz bilmiyorum" yorumunu yaptı.
Kaynak: haberinburada
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