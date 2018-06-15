Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. beIN Sports'un haberine göre, PSV Eindhoven Teknik Dİrektörü Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, sarı-lacivertli ekiple görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

PSV EINDHOVEN: BİLGİMİZ YOK

Öte yandan Teknik direktörlük arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen Phillip Cocu için Hollanda'dan yeni haberler geldi.

Hollanda basını, sarı-lacivertlilerin Cocu ile bir görüşme yaptığını ancak PSV Eindhoven yönetiminin bu konuda henüz bilgisi olmadığını yazdı.

Hollanda ekibinde yönetimin, basında yer alan haberlere şaşırdığı ve gelecek sezon sonuna kadar sözleşmelerinin olduğu teknik direktörlerinin daha önce yaptığı açıklamaların ışığında, ayrılmayı düşünmedikleri kaydedildi.

"PSV'DE 10 YIL ÇALIŞABİLİRİM"

Daha önce yaptığı açıklamalarda PSV Eindhoven ile gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak istediğini kaydeden 47 yaşındaki teknik adamın, "Avrupa'da bir şeyler yapmak istiyorum. PSV'de 10 yıl daha çalışabilecek bir karakterim var" sözleri öne çıkarıldı.

Daha önce ismi Valencia ile de anılan Cocu'nun ayrılığı durumu8nda ise, PSV Eindhoven U19 takımının teknik direktörlüğünü yapan Mark van Bommel'in, büyük ihtimalle önümüzdeki sezon takımın başına geçeceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada