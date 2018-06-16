Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin resmi imzasıyla birlikte takım planlamasına start verildi.

Yeni görevinde ilk icraatı Brezilyalı forvet Fernando'nun Suudi Arabistan'a satarak gerçekleştiren Fransız sportif direktör, teknik direktörün açıklanmasını beklemeden sözleşmesi biten oyuncularla temasa geçti. Comolli, 30 Haziran itibariyle mukavelesi sona eren ve durumunun ne olacağı merak edilen Volkan Demirel konusundaki kararını da verdi.

1 YILLIK İMZA GELİYOR

1 sezon boyunca izlediği maçlardan yola çıkarak takım kaptanı olan milli eldivenin takım içindeki ağırlığını da düşünen Comolli, 1 sezon daha 36 yaşındaki Volkan'la devam edilmesini istedi. Tecrübesine güvenilen ve kaptan olarak takımdaki dengeleri elinde tutan Volkan Demirel'le en kısa sürede sözleşme yenilecek.

PORTEKİZ'DEN YENİ KALECİ GELİYOR

Ancak ilerleyen yaşı ve takım içindeki rekabet ortamını devam ettirmek adına Volkan'ın biraz daha önünde bir kaleci alma konusunda da yeni bir karar alındı. "Gelecek kaleci 1 numaraya aday olacak ama Volkan'la olan rekabette takım kazanacak" diye düşünen Comolli, Portekiz Ligi'nde arayışa girecek.

Kaynak: haberinburada