Bu Haberi Okumadan İstanbul'da Yola Çıkmayın! Bazı Yollar Kapanacak
''veresiye Aşk''a 5,5 Yıl Hapis Cezası Verildi
Sakarya'daki Vahşetin Şokunu Yaşarken Köpeğe Tecavüz Haberi Geldi
Galatasaray'da Emre Mor Harekatı Yeniden Başlıyor
Fenerbahçe'de Volkan'ın Kaderi Belli Oldu
Bayern Münih, Savunma Oyuncusu Mert Yılmaz'ı Transfer Etti
Bayram Bir Aileye Zehir Oldu! 3 Kişi Can Verdi
Suruç'ta Ak Partililere Yönelik Saldırıyla İlgili Soruşturmada 19 Kişi Gözaltına Alındı
Bahçeli, Bu Bakışı Unutamıyor
Fernandes İçin Geri Sayım Başladı
Beşiktaş, Atiba İle Yollarını Ayırmak Üzere
Boğulma Tehlikesi Geçiren Gencin, Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada
Yürekleri Sızlatan Olaya Devlet El Attı
Meteoroloji Saat Verip Tatilcileri Uyardı! Tüm Yurda Yayılacak
Polisten Kaçan Hırsızlar, Soygun Yaptıkları Aracın Plakasını Keçeli Kalemle Değiştirdi
3 Çocuk Annesi, Halk Otobüsü Kapısına Eteği Sıkışıp Sürüklenerek Can Verdi
Tsk, Pkk'nın Kalbine Bomba Yağdırdı! Sığınak Ve Barınaklar Yerle Bir
Yunan Yarışmacı Rodanthi'den Hilmi Cem'e Sürpriz Hediye
İşinden İstifa Eden İşçi Dünya Turuna Çıktı, 15 Ülke Gezdi
İstanbul'a 100 Milyon Lira Bütçeli Bir Süper Proje Daha

Fenerbahçe'de Volkan'ın kaderi belli oldu

FENERBAHÇE'DE VOLKAN'IN KADERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'e 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması kararını aldı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 12:30
Puan Ver : Fenerbahçe'de Volkan'ın Kaderi Belli Oldu(5/10)1

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin resmi imzasıyla birlikte takım planlamasına start verildi.

Yeni görevinde ilk icraatı Brezilyalı forvet Fernando'nun Suudi Arabistan'a satarak gerçekleştiren Fransız sportif direktör, teknik direktörün açıklanmasını beklemeden sözleşmesi biten oyuncularla temasa geçti. Comolli, 30 Haziran itibariyle mukavelesi sona eren ve durumunun ne olacağı merak edilen Volkan Demirel konusundaki kararını da verdi.

1 YILLIK İMZA GELİYOR

1 sezon boyunca izlediği maçlardan yola çıkarak takım kaptanı olan milli eldivenin takım içindeki ağırlığını da düşünen Comolli, 1 sezon daha 36 yaşındaki Volkan'la devam edilmesini istedi. Tecrübesine güvenilen ve kaptan olarak takımdaki dengeleri elinde tutan Volkan Demirel'le en kısa sürede sözleşme yenilecek.

PORTEKİZ'DEN YENİ KALECİ GELİYOR

Ancak ilerleyen yaşı ve takım içindeki rekabet ortamını devam ettirmek adına Volkan'ın biraz daha önünde bir kaleci alma konusunda da yeni bir karar alındı. "Gelecek kaleci 1 numaraya aday olacak ama Volkan'la olan rekabette takım kazanacak" diye düşünen Comolli, Portekiz Ligi'nde arayışa girecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  De  Volkan  In  Kaderi  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER