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Fenerbahçe'de seçim bitti, Kadıköy bayram yerine döndü

FENERBAHÇE'DE SEÇİM BİTTİ, KADIKÖY BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 00:00
Puan Ver : Fenerbahçe'de Seçim Bitti, Kadıköy Bayram Yerine Döndü(9/10)5

Fenerbahçe'de iki gün süren tarihi seçim sonrası Ali Koç yeni başkan seçildi. Koç'un başkan seçilmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu'na akın etti. Yaklaşık 5 bin Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadyumu çevresinde meşaleler yakarak, Ali Koç tezahüratları yaptı.

KADIKÖY'DE BAYRAM VAR

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı sonrası koltuğa oturan Ali Koç'u kutlayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bayram havası yaşattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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