FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYESİ OSMAN EKŞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda sarı-lacivertli camiayı yasa boğan bir olay yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi, kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Oy verme işlemi sırasında kalp krizi geçiren Osman Ekşi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İŞTE FENERBAHÇE RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Kulübümüzün 4295 sicil numaralı YDK üyesi Osman Ekşi vefat etmiştir.
Merhumun cenazesi 04.06.2018 Pazartesi günü Karacaahmet Şakirin Camiinden öğle (13.08) namazını müteakip kaldırılacaktır.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
Kaynak: haberinburada
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