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Fenerbahçe, Yarın Phillip Cocu ile Sözleşme İmzalayacak

FENERBAHÇE, YARIN PHİLLİP COCU İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fenerbahçe, daha önce anlaştığını açıkladığı Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu ile yarın saat 18:30'da sözleşme imzalayacak.

Tarih : 26 Haziran 2018, 13:30
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Fenerbahçe'de Cocu, resmi imzayı atıyor! Sarı-lacivertliler, genç hocanın yarın sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30'da yapılacaktır.

İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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