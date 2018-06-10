Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği PSG'nin Fransız orta sahası Ben Arfa için transfer teklifi yapan kulüpler bonservis ödemeyecek.

Fransa Lig 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen Hatem Ben Arfa'nın sözleşmesi bir kaç hafta içinde bitiyor.

31 yaşındaki Fransız futbolcu kariyerindeki artık 'oynayacağı takıma' gitmek istediği belirtilirken, önceliğinin Fransa Lig 1 ya da La Liga olduğu söyleniliyor.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Adı sıkça Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Fransız yıldızın bonservis sorunu kalkacağından dolayı kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanısıra Ben Arfa'ya Flamengo, Rubin Kazan, Dinamo Kiev ve Monterrey de talip oldu.

Öte yandan Ben Arfa sezon boyunca PSG forması ile hiç maça çıkmadı.

Kaynak: haberinburada