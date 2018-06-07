FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ AYKUT KOCAMAN: İSTİFA ETMİYORUM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, A Spor'a yaptığı açıklama ile sarı lacivertli kulüpteki görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.
"GÜNDEMİMDE İSTİFA YOK"
Hakan Gündoğar'a konuşan Aykut Kocaman'ın, "Gündemimde istifa yok. İstifa haberleri gerçek dışı. Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı var bizimle ilgili bir tasarrufu olacak. Şu anda görevimizin başındayız. Ama yönetimin başka tasarruf olursa bunu oturur konuşuruz. İstifa etmiyorum görevimin başındayım." ifadelerini kullandığı belirtildi.
"GEREKEN NEYSE ONU YAPACAĞIM" DEMİŞTİ
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından ne yapacağı merakla beklenen Kocaman, "Yeni başkan Ali Koç'un benimle görüşmesini bekleyeceğim ve o görüşmenin ardından gereken neyse onu yapacağım" şeklinde konuşmuştu.
Seçim öncesinde çıkan haberlerde ise Aykut Kocaman'ın hem Aziz Yıldırım'ın, hem de Ali Koç'un önünü açmak için istifa edeceği iddia ediliyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 15 Dakika Aralıksız Çakan Şimşekler Gecenin Karanlığını Beyaza Boyadı
- Utanç Tablosu Rapora Yansıdı: Haftada 250 Çocuk Tecavüze Uğruyor!
- Kurdaki Dalgalanmayı Değerlendirdi: Bunların Tek Derdi Beni Çökertmek
- Bakan Berat Albayrak Taksici Koltuğuna Oturdu!
- 3 Yaşındaki Çocuk 4'üncü Kattan Aşağı Düştü, Burnu Bile Kanamadı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Belçika, Mısır'ı Güle Oynaya Geçti!
- Şampiyonlar Ligi Finalinde Yediği Goller Sonrası Karius'u Sevgilisi De Terk Etti
- Yıldız Futbolcu Badou Ndiaye: Hiçbir Zaman Parayı Futbolumun Önüne Koymadım
- Beşiktaş'ın Gözdesi Facundo Ferreyra'yı Benfica Kaptı
- Galatasaray'ın Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz: Uefa'dan Para Cezası Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Büyükbabasının Hayat Sigortasından 18 Bin Lira Çalıp Kız Arkadaşının Göğüs Silikonlarına Harcadı
- Abd'den Meme Kanseri Hastalarını Kemoterapiden Kurtaracak Buluş
- Brüksel'deki Hayat Kadınları Ölen Arkadaşları İçin Greve Gidiyor
- Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Münbiç Konusunda Ortak Karara Vardık
- Abd'de Bir Kız Çocuğuna Çarpıp Kaçtığını 50 Yıl Sonra İtiraf Eden Adam Trafik Kazasında Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar