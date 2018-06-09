FENERBAHÇE SPORTİF DİREKTÖRÜ COMOLLİ'NİN İLK TRANSFERİ SAİNT-ETİENNE'DEN BAMBA
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcuyu Fenerbahçe'ye getiriyor.
Fransa Ligue 1'de Saint- Etienne forması giyen Jonathan Bamba'nın Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alması Başkan Ali Koç'un bir taraftan seçime hazırlanırken, diğer taraftan başkan olacağına inanarak gelecek sezonun planlamasını yaptığının göstergesi.
Mazbatayı aldığı günün akşamı İstanbul'a gelen ve sportif direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli'nin ülkesi Fransa'da en yakın olduğu kulüp Saint-Etienne ve doğal olarak Jonathan Bamba'yı da en yakından tanıyan isimlerden biri. Bitiricilik noktasında ülke medyasından eleştiriler alan Bamba, pas oyununu ve verkaçlarla gole gitmeyi seven bir isim.
AYLIK 18 BİN EURO KAZANIYORDU, BONSERVİSİ ELİNDE
Saint-Etienne'de ayda brüt 18 bin Euro kazanan ve sözleşmesi bu ay sona eren Jonathan Bamba'nın menajeri, Fransız ekibinden 3 yıllık kontrata karşılık ilk yıl 130 bin, ikinci yıl 140 bin, 3. yıl için de 150 bin Euro isteyince ipler kopma noktasına geldi. İtalya'dan İnter ve İngiltere'de Newcastle United da genç oyuncunun peşinde. Geçen sezon ekim ayında yeni kontrat imzalamadığı için genç takıma gönderildiğinde Saint- Etienne kulübünde polemik konusu olan Jonathan Bamba, daha sonra tekrar A takıma alınmıştı.
LİGUE 1'DE PATLAMA YAPTI
St. Etienne altyapısından yetişen, bir önceki sezon Angers'e kiralanan 22 yaşındaki Bamba, geride kalan sezonda Fransa Ligue 1'de patlama yapan oyuncuların başında geliyor. 34 lig maçında 7 gol, 8 asist yapan Bamba, hücumda merkez santrfor ve iki kanatta da forma giyiyor. Geçen sezon 11'de başladığı 11 maçta merkez forvet, 12 maçta da sağ açık olarak görev yapan oyuncu, 4 maçta da sol kanatta oynadı. 1.75 boyundaki Bamba'nın en önemli özelliği; kısa mesafede hızlanabilmesi ve kanatlardan içeriye girip defansın dengesini bozması.
"BU TEKNOLOJİYİ BEKLEMİYORDUM"
Comolli, Samandıra'da mesaiye başladı. Tesisler ve teknolojik altyapıyı beğendi.
Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atan Sportif Direktör Damien Comolli, resmi olarak ilk mesai gününde işe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaretle başladı. Sabah 10.00'da Samandıra'ya giden Comolli'yi Aykut Kocaman'ın ekibi karşıladı. Tesisleri gezen Comolli'nin karşılaştığı teknolojik altyapıdan çok etkilendiği, "Bu seviyede bir tesis beklemiyordum" ifadesini kullandığı öğrenildi. Teknik heyet, ardından Comolli'ye takımla ilgili detaylı bir analiz yaptı.
KOCAMAN'LA BİR GÖRÜŞME YAPTI
Yeni sportif direktör, daha sonra ilk kez Aykut Kocaman'la bir araya geldi. Comolli ile Kocaman, kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Taraflar karşılıklı hedeflerini ve beklentilerini anlattıktan sonra ayrıldılar. Kocaman'ın kalıp kalmayacağı ikili arasında konuşulmadı.
Kaynak: haberinburada
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