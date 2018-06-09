FENERBAHÇE SPORTİF DİREKTÖRÜ COMOLLİ, 6 FUTBOLCUNUN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, istatistikleri ve performanslarını yeterli görmediği Hasan Ali Kaldırım, Aatıf, Alper Potuk, Dirar, Isla ve Mehmet Topal için "Gönderilsin" raporu hazırladı.
Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin gelişiyle yeni bir dönem başladı. Başkan Ali Koç'un 3 yıllığına sportif direktörlüğe getirdiği Fransız futbol adamı mesaiye başladı.
İLK ETAPTA 6 FUTBOLCU
Futbolun tek patronu olan Comolli, geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman'la görüştü. Tesisleri gezen, takımı tanımaya başlayan Comolli, Kocaman'ın raporlarını da dikkatlice inceledi.
Fenerbahçe'nin eski maçlarını izlemeye başlayan ve kadroyu inceleyen Fransız sportif direktörün, performanslara göre 6 futbolcunun takıma yararlı olamayacağını ifade ederek gönderilmesini istedi.
KOCAMAN'IN VAZGEÇİLMEZİ AATIF DA VAR
Comolli'nin gönderilmesini istediği 6 futbolcunun 3'ü yerli 3'ü yabancı. Deneyimli futbol adamı öncelikle Hasan Ali, Alper Potuk ve uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal'la yolların ayrılmasını istedi.
Takıma geçen yaz transfer olan Dirar ve Isla'dan da faydalanamayacaklarını düşünen Comolli, bu ikilinin yanı sıra Aykut Kocaman'ın geçtiğimiz sezon as oyuncularından olan Aatif'in da üstünü çizdi.
Bilindiği üzere Aykut Kocaman, Valbuena'nın yerine Aatif'ı ilk 11'de tercih ediyordu. Faslı futbolcu geçen sezon Fenerbahçe formasını 37 maçta giyerken 7 gol 2 asistle oynadı.
Kaynak: haberinburada
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