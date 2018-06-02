Erdoğan'dan İnce'ye: Biz Teröristlerin Apoletini Söktük, Mücadele Edenlerin Değil!
Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
Fenerbahçe Seçimlerinin Tartışılan İsmi Ümit Özat'tan Açıklama Geldi
'son Arzusu' Dediler, Rotayı Değiştirip Raife Nine'nin Yanına Gitti
Tofaş, Anadolu Efes'i 76-70 Mağlup Ederek Finale Yükseldi
Miting Öncesi Yollar Belediye Kamyonlarıyla Kapatıldı, Akşener Ateş Püskürdü
Muharrem İnce, Selfie Çekinmek İsteyen Vatandaşı Elinin Tersiyle İtti
Tsk'nın Yeni Gözdesi: Tepegöz! En Ufak Detayı Bile Kaçırmıyor
İyi Parti Edirne 1'inci Sıra Milletvekili Adayı İstifa Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye İmam Hatip Tepkisi: Birileri Bunu İşletmiş
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Meydan Okudu: Kavga Etmek İstiyorsan Ederiz!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Olay Sözler!
Soylu, Teröristleri Titretecek Haberi Verdi: Kandil'e Az Kaldı, Hain Yapıyı Bırakmayacağız!
Fenerbahçe Kongresinde Ali Koç Ve Aziz Yıldırım Arasında Gerginlik Çıktı
Annesinin 31 Bıçak Darbesiyle Öldürdüğü Ercan, İki Gün Yalvarmış
Tarihi Kongrede Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Sert Sözler!
Fenerbahçe Kongresine Damga Vuran Kare! Ortalık Fena Karıştı
Lyon'un Yıldız Futbolcu Fekir İçin İstediği Rakam Belli Oldu
Son Dakika! Kuzey Irak'ta Askerlerimize Roketli Saldırı: 2 Şehit, 1 Yaralı!
Pamukkale'de Tarihi Havuzun Yanındaki Beton Duvar Çöktü, Faciadan Kıl Payı Dönüldü

Fenerbahçe Seçimlerinin Tartışılan İsmi Ümit Özat'tan Açıklama Geldi

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNİN TARTIŞILAN İSMİ ÜMİT ÖZAT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe seçimleri öncesi Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki loca tartışmalarının merkezinde yer alan Ümit Özat sosyal medya hesabından iki başkan adayının iddialarına cevap verdi.

Tarih : 02 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Fenerbahçe Seçimlerinin Tartışılan İsmi Ümit Özat'tan Açıklama Geldi(10/10)6

Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, Ali Koç'a seslenip "Ümit Özat telefon bekliyor, arzu ederseniz bağlanacak. Ümit Özat'ı odanızdan attırdınız mı?" demişti.

"BİR FUTBOLCUYA 'ALLAH BELANI VERSİN' DEDİM"

Yıldırım'ın ardından söz alan Ali Koç ise, "Ümit Özat isterse bağlansın, maçı hatırlamıyorum... 2004'tü kalecimiz Rüştü Reçber'di, Ümit de kaptandı ve kırmızı kart görmüştü. Sanırım bir hocayla atışmıştı. Ben de locamda maç izliyordum, Ümit de Murat Özaydınlı bizim locada diye oraya geldi. Ben o sırada bir oyuncuya "Allah belanı versin" dedim, o da tepki gösterdi. Eski bir kürekçimiz vardı, Murat Özaydınlı ile birlikte onu çıkardı. Korumam yok benim, öyle bir şey olmadı" cevabını vermişti.

"ALİ KOÇ'UN ANLATTIĞI OLAYLAR AZIYLA FAZLASIYLA YAŞANMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Ümit Özat, tartışma hakkında "Kongre sırasında ismim geçti. Benim hakkımda telefonla bağlanacak denildi ama böyle bir şeye ne gerek vardı nede gerek kaldı. Sayın Ali Koç'un anlattığı gibi olaylarda azıyla fazlasıyla yaşanmıştır ve bu zaten yıllardır bilinen bir olaydı. Ben Fenerbahçe takım kaptanıydım ve o zaman bir arkadaşımı savunmak için yapmam gerekeni yapmışımdır ama acı olan sayın Ali Koç'un bu kulübün efsanelerini sayarken para için bu kulübü bırakıp gidenleri efsane ve kulübün temel taşlarından göstermesi üzücüdür. Fenerbahçe'nin iyiliği için ne gerekiyorsa o olsun." sözlerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Seçimlerinin  Tartışılan  İsmi  Ümit  Özat  Tan  Açıklama  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER