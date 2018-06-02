FENERBAHÇE SEÇİMLERİNİN TARTIŞILAN İSMİ ÜMİT ÖZAT'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe seçimleri öncesi Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki loca tartışmalarının merkezinde yer alan Ümit Özat sosyal medya hesabından iki başkan adayının iddialarına cevap verdi.
Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, Ali Koç'a seslenip "Ümit Özat telefon bekliyor, arzu ederseniz bağlanacak. Ümit Özat'ı odanızdan attırdınız mı?" demişti.
"BİR FUTBOLCUYA 'ALLAH BELANI VERSİN' DEDİM"
Yıldırım'ın ardından söz alan Ali Koç ise, "Ümit Özat isterse bağlansın, maçı hatırlamıyorum... 2004'tü kalecimiz Rüştü Reçber'di, Ümit de kaptandı ve kırmızı kart görmüştü. Sanırım bir hocayla atışmıştı. Ben de locamda maç izliyordum, Ümit de Murat Özaydınlı bizim locada diye oraya geldi. Ben o sırada bir oyuncuya "Allah belanı versin" dedim, o da tepki gösterdi. Eski bir kürekçimiz vardı, Murat Özaydınlı ile birlikte onu çıkardı. Korumam yok benim, öyle bir şey olmadı" cevabını vermişti.
"ALİ KOÇ'UN ANLATTIĞI OLAYLAR AZIYLA FAZLASIYLA YAŞANMIŞTIR"
Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Ümit Özat, tartışma hakkında "Kongre sırasında ismim geçti. Benim hakkımda telefonla bağlanacak denildi ama böyle bir şeye ne gerek vardı nede gerek kaldı. Sayın Ali Koç'un anlattığı gibi olaylarda azıyla fazlasıyla yaşanmıştır ve bu zaten yıllardır bilinen bir olaydı. Ben Fenerbahçe takım kaptanıydım ve o zaman bir arkadaşımı savunmak için yapmam gerekeni yapmışımdır ama acı olan sayın Ali Koç'un bu kulübün efsanelerini sayarken para için bu kulübü bırakıp gidenleri efsane ve kulübün temel taşlarından göstermesi üzücüdür. Fenerbahçe'nin iyiliği için ne gerekiyorsa o olsun." sözlerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Miting Öncesi Yollar Belediye Kamyonlarıyla Kapatıldı, Akşener Ateş Püskürdü
- İyi Parti Edirne 1'inci Sıra Milletvekili Adayı İstifa Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye İmam Hatip Tepkisi: Birileri Bunu İşletmiş
- Son Dakika! Kuzey Irak'ta Askerlerimize Roketli Saldırı: 2 Şehit, 1 Yaralı!
- Pamukkale'de Tarihi Havuzun Yanındaki Beton Duvar Çöktü, Faciadan Kıl Payı Dönüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
- Google Şaştı Kaldı! Uygunsuz Videosunu Herkese Açık Uygulamada Paylaştı
- Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
- Sapık Öğretmen, Biyoloji Sınavında Pratik Bahanesiyle Onlarca Öğrenciyi Taciz Etti
- Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar