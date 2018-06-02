FENERBAHÇE OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULDA GERGİNLİK!
Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumunda yapılan OlağanSeçimli Genel Kurulunda, konuşmacılardan Suat Müftüoğlu ve Haluk Burcuoğlu'nun yaptığı konuşma sonrası gerginlik yaşandı.
Konuşmacılardan Suat Müftüoğlu ve Haluk Burcuoğlu'nun peş peşe yaptığı konuşmalar, önce Aziz Yıldırım destekçilerini, ardından da Ali Koç destekçilerini sinirlendirdi. Başkan Adayı Ali Koç ise üyeleri sakinleştirdi.
"KENDİ FUTBOLCUSUNA KÜFÜR EDEN GÜRUH"
Fenerbahçe Kongresi'nde yapılan konuşmalar üyelerin tepkilerine neden oldu. Suat Müftüoğlu, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun okuduğu faaliyet raporunu eleştirerek, "Sanki faaliyet raporu değil, seçim konuşması" ifadelerini kullandı. Müftüoğlu'nun yönetimi eleştirmesinin ardından tribünlerde bulunan üyeler arasında tartışma çıktı ancak yaşanan gerginlik çok büyümeden yatıştırıldı. Suat Müftüoğlu'nun ardından konuşmak için sahneye gelen Haluk Burcuoğlu da, "Kendi futbolcuna küfür eden güruh" açıklamasında bulununca, bu kez Ali Koç'a destek verenler sinirlerine hakim olamadı ve Burcuoğlu'nu yuhaladı. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı. Tribünde bulunan Başkan Adayı Ali Koç da, gerginleşen tribüne gelerek sakin olmalarını istedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eren'i Şehit Eden Teröristin Elindeki Sarı Eldivenin Sırrı Çözüldü
- 'işte Meydan, İşte Sandık! Buyrun Referandumsa Referandum'
- Liselere Girişte Uygulanan Merkezi Sınav Sona Erdi
- Abdüllatif Şener Kendisine Tepki Gösteren Vatandaşları Tehdit Etti: Hesap Vereceksiniz
- Açık Unutulan Kamyon Kasası Üst Geçide Çarptı: 6 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
- Sapık Öğretmen, Biyoloji Sınavında Pratik Bahanesiyle Onlarca Öğrenciyi Taciz Etti
- Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
- Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
- Parkta Çektiği Fotoğraflara Bakan Anne, Oğlunun Arkasındaki Suratı Görünce Dehşete Düştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar