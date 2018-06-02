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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulda gerginlik!

FENERBAHÇE OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULDA GERGİNLİK!

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumunda yapılan OlağanSeçimli Genel Kurulunda, konuşmacılardan Suat Müftüoğlu ve Haluk Burcuoğlu'nun yaptığı konuşma sonrası gerginlik yaşandı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulda Gerginlik!(9/10)5

Konuşmacılardan Suat Müftüoğlu ve Haluk Burcuoğlu'nun peş peşe yaptığı konuşmalar, önce Aziz Yıldırım destekçilerini, ardından da Ali Koç destekçilerini sinirlendirdi. Başkan Adayı Ali Koç ise üyeleri sakinleştirdi.

"KENDİ FUTBOLCUSUNA KÜFÜR EDEN GÜRUH"

Fenerbahçe Kongresi'nde yapılan konuşmalar üyelerin tepkilerine neden oldu. Suat Müftüoğlu, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun okuduğu faaliyet raporunu eleştirerek, "Sanki faaliyet raporu değil, seçim konuşması" ifadelerini kullandı. Müftüoğlu'nun yönetimi eleştirmesinin ardından tribünlerde bulunan üyeler arasında tartışma çıktı ancak yaşanan gerginlik çok büyümeden yatıştırıldı. Suat Müftüoğlu'nun ardından konuşmak için sahneye gelen Haluk Burcuoğlu da, "Kendi futbolcuna küfür eden güruh" açıklamasında bulununca, bu kez Ali Koç'a destek verenler sinirlerine hakim olamadı ve Burcuoğlu'nu yuhaladı. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı. Tribünde bulunan Başkan Adayı Ali Koç da, gerginleşen tribüne gelerek sakin olmalarını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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