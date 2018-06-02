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Fenerbahçe kongresine damga vuran kare! Ortalık fena karıştı

FENERBAHÇE KONGRESİNE DAMGA VURAN KARE! ORTALIK FENA KARIŞTI

Fenerbahçe Kongresinde Zeki İzci'nin "Yıldırım'a torunlarıyla güzel bir emeklilik diliyorum" sözleri üzerine İlhan Ekşioğlu çok sert tepki gösterdi.

Tarih : 02 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Fenerbahçe Kongresine Damga Vuran Kare! Ortalık Fena Karıştı(9/10)5

Fenerbahçe kongresinde tansiyon yükseldi! Sarı lacivertli kulübün kongre üyelerinden Zeki İzci, Aziz Yıldırım'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Zeki İzci'nin eleştirileri sonrası Aziz Yıldırım'ın yanında yer alan yöneticiler ve tribünlerde Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri çok sert tepki gösterdi.

"TORUNLARIYLA GÜZEL EMEKLİLİK DİLİYORUM

Zeki İnci'nin, "Aziz Yıldırım'a bundan sonraki hayatında torunlarıyla güzel bir emeklilik diliyorum" sözlerinden sonra ortalık karıştı. Divan Başkanı Vefa Küçük bu noktada devreye girerek üyeleri sert bir şekilde uyardı. Vefa Küçük, Zeki İzci'nin üzerine yürüyen üyelere sakin olmaları yönünde sert bir çağrı yaptı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle Zeki İzci kürsüden uzaklaştırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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