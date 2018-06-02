FENERBAHÇE KONGRESİNDE ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI
Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç'un konuşması sırasında mevcut Başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında tartışma çıktı. Daha sonra ise genel kurulda ortalık karıştı, kongre üyeleri arasında kavga çıktı.
AZİZ YILDIRIM, ALİ KOÇ'A SERZENİŞTE BULUNDU
Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç'un konuşması sırasında Aziz Yıldırım, Ali Koç'a serzenişte bulunarak 1 arkadaşlarının elini sıkmadığını ifade etti.
Bunun üzerine Ali Koç şu açıklamayı yaptı:
"SİZİN YANINIZDA BANA KÖTÜLÜK YAPAN İNSANLAR VAR"
Başkan haklı. 1 tane arkadaşının elini sıkmadın diyor. Ama sizin yanınızda bana kötülük yapan insanlar var. İşler öyle noktaya geldi ki kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım. Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var. Yapacağım açıklama konusunda geri adım atıyorum. Lütfen arkadaşlar haksızlık yapmayın! Maçta değiliz, Fenerbahçe kongresindeyiz. Polisle buraya geldim, insanın içini acıtıyor bu durum. Yapmayın böyle! Yukarıdan kürsüye gelene kadar güvenlikle, polisle geldim, sanki derbi maçına çıkıyorum. Bunlar insanın içini acıtıyor. Lütfen yapmayın.
Kaynak: haberinburada
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