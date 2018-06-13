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Fenerbahçe kombineleri, 3 Temmuz'da satışa çıkıyor

FENERBAHÇE KOMBİNELERİ, 3 TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Fenerbahçe Futbol Takımının 2018-19 sezonu kombineleri, 3 Temmuz Salı günü satışa çıkacak.

Tarih : 13 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Fenerbahçe Kombineleri, 3 Temmuz'da Satışa Çıkıyor(6/10)2

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonundaki iç saha maçlarını izlemek isteyecek taraftarlar, kombine kartlarını 18 Haziran Pazartesi gününden itibaren yenileyebilecek.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre eski hak sahipleri için 18 Haziran Pazartesi günü başlayacak kart yenileme süreci, 26 Haziran Salı günü sona erecek.

27 HAZİRAN'DA KOMBİNELER DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Kombine kartlarında değişiklik yapmak isteyen hak sahipleri, 27 Haziran Çarşamba günü, Ülker Stadı'ndaki kombine merkezinde bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Sarı-lacivertli kulüpte kongre üyeleri 29 Haziran Cuma ve 30 Haziran Cumartesi yeni sezon kombine kart satışından öncelikli olarak yararlanabilecek.

GENEL SATIŞ 3 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonu kombine kartlarının genel satışı ise 3 Temmuz Salı günü başlayacak.

Sarı-lacivertli takımın kombine kartları bin 200 ile 10 bin 150 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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