FENERBAHÇE KOMBİNELERİ, 3 TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKIYOR
Fenerbahçe Futbol Takımının 2018-19 sezonu kombineleri, 3 Temmuz Salı günü satışa çıkacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonundaki iç saha maçlarını izlemek isteyecek taraftarlar, kombine kartlarını 18 Haziran Pazartesi gününden itibaren yenileyebilecek.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre eski hak sahipleri için 18 Haziran Pazartesi günü başlayacak kart yenileme süreci, 26 Haziran Salı günü sona erecek.
27 HAZİRAN'DA KOMBİNELER DEĞİŞTİRİLEBİLECEK
Kombine kartlarında değişiklik yapmak isteyen hak sahipleri, 27 Haziran Çarşamba günü, Ülker Stadı'ndaki kombine merkezinde bu işlemi gerçekleştirebilecek.
Sarı-lacivertli kulüpte kongre üyeleri 29 Haziran Cuma ve 30 Haziran Cumartesi yeni sezon kombine kart satışından öncelikli olarak yararlanabilecek.
GENEL SATIŞ 3 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonu kombine kartlarının genel satışı ise 3 Temmuz Salı günü başlayacak.
Sarı-lacivertli takımın kombine kartları bin 200 ile 10 bin 150 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak
- 7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu
- Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
- Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar