Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza için İngiltere'den gelen 12 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı Josef için İngiltere'den gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin, West Ham'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi kabul etmediği öğrenildi.

NDIAYE'NİN MENAJERİNDEN YEŞİL IŞIK

Öte yandan Stoke City'de forma giyen Ndiaye'nin menajeri transfer ile ilgili, "G.Saray gündemde. F.Bahçe ve Beşiktaş'a transfer olmaz da diyemem" dedi.

Kaynak: haberinburada