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Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'yı Gözden Çıkardı

FENERBAHÇE, İSMAİL KÖYBAŞI'YI GÖZDEN ÇIKARDI

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan transfer edildiği günden beri istenilen performansı gösteremeyen İsmail Köybaşı'ya transfer görüşmeleri yapması için izin verdi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'yı Gözden Çıkardı(6/10)2

Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'deki günleri sayılı.

Sözcü'nün haberine göre; gönderilmesi kararlaştırılan deneyimli futbolcuyla Süper Lig'e yeni çıkan Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi.

Sarı - Lacivertlilerin de görüşmelerde bulunmak için İsmail'e izin verdiği belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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