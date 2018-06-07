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Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 86-78 Yenerek Seride Durumu 2-0'a Getirdi

FENERBAHÇE DOĞUŞ, TOFAŞ'I 86-78 YENEREK SERİDE DURUMU 2-0'A GETİRDİ

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında TOFAŞ'ı 86-78 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 Yenerek Seride Durumu 2-0'a Getirdi(6/10)2

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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