FENERBAHÇE DOĞUŞ, FİNAL SERİSİNİN İKİNCİ MAÇINA ÇIKIYOR
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında Fenerbahçe Doğuş, evinde TOFAŞ ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 40 sayı farkla kazanmıştı.
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında yarın evinde TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE İLK MAÇTA 40 SAYI FARK ATMIŞTI
Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını sahasında 40 sayı farkla 103-63 kazanarak 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, yarın da galip gelerek Bursa'da oynanacak karşılaşmalar öncesi avantajını korumaya çalışacak. TOFAŞ ise, ikinci maçı kazanarak, saha avantajını lehine çevirmeyi amaçlıyor.
Kaynak: haberinburada
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