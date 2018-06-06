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Fenerbahçe Doğuş, Final Serisinin İkinci Maçına Çıkıyor
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Fenerbahçe Doğuş, final serisinin ikinci maçına çıkıyor

FENERBAHÇE DOĞUŞ, FİNAL SERİSİNİN İKİNCİ MAÇINA ÇIKIYOR

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında Fenerbahçe Doğuş, evinde TOFAŞ ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 40 sayı farkla kazanmıştı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş, Final Serisinin İkinci Maçına Çıkıyor(6/10)2

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında yarın evinde TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLK MAÇTA 40 SAYI FARK ATMIŞTI

Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını sahasında 40 sayı farkla 103-63 kazanarak 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, yarın da galip gelerek Bursa'da oynanacak karşılaşmalar öncesi avantajını korumaya çalışacak. TOFAŞ ise, ikinci maçı kazanarak, saha avantajını lehine çevirmeyi amaçlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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