FENERBAHÇE DOĞUŞ DEPLASMANDA TOFAŞ'I 95-77 YENEREK SERİDE DURUMU 3-1'E GETİRDİ
Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 95-77 yenerek seride durumu 3-1 getirdi.
Kaynak: haberinburada
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