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Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i Uzatmalarda Devirdi: 98-93

FENERBAHÇE DOĞUŞ, BANVİT'İ UZATMALARDA DEVİRDİ: 98-93

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 2. maçında Banvit'i normal süresi 80-80 eşitlikle biten karşılaşmada 98-93 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i Uzatmalarda Devirdi: 98-93(9/10)5

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, normal süresi 80-80 biten maçta Banvit'i uzatma bölümü sonunda 98-93 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı eşleşmenin üçüncü karşılaşması, Banvit'in ev sahipliğinde 1 Haziran Cuma günü saat 20.45'te Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Banvit, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 3. dakikayı 8-3 üstün geçti. İlerleyen dakikalarda boyalı alanı iyi savunan sarı-lacivertli ekip, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından, Wanamaker'ın da dış atışlardan bulduğu basketlerle 9. dakikada eşitliği sağladı: 15-15. Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle ilk çeyreği 18-15 üstün tamamladı.

FENERBAHÇE İLK YARIYI 2 SAYI ÖNDE KAPATTI

İkinci periyoda Wanamaker ve Vesely'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada farkı 7 sayıya (22-15) çıkardı. Savunmasını sertleştiren ve pota altından bulduğu sayılarla 6-0'lık seri yakalayan Banvit, Vidmar'ın etkili oyunuyla 18. dakikada yeniden öne geçti: 32-33. Çabuk toparlanan, boyalı alandan Guduric ve Sloukas ile isabetler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 38-36 önde gitti.

İkinci yarının ilk dakikalarında iki ekip de pota altından sayılar üretirken, 24. dakika 43-43 eşitlikle geçildi. Thomas'ın arka arkaya ürettiği sayılarla Banvit, 27. dakikada tekrardan üstünlüğü ele geçirdi: 48-50. Tam saha pres yapan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Doğuş, kaptığı toplarla sayılar buldu ve final periyoduna 60-56 önde girdi.

MAÇIN NORMAL SÜRESİ 80-80 BİTTİ

Son çeyreğe Nunnally'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 32. dakikayı 64-56 önde geçti. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında dış atışlardan arka arkaya sayılar bulan Banvit, Rautins'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 35. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 69-70. İyi oyununu sürdüren Banvit, 38. dakikada farkı 5 sayıya taşıdı: 72-77. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada normal sürenin sona ermesine 9 saniye kala Wanamaker'ın turnikesiyle Fenerbahçe Doğuş eşitliği sağladı: 80-80. Son hücumda Banvit, topu iyi kullanamayınca karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Wanamaker ve Sloukas ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, 42. dakikayı 86-83 üstün geçti. Banvit, 44. dakikada Taylor'ın basketiyle beraberliği (88-88) yakalasa da Fenerbahçe Doğuş, Sloukas ve Wanamaker'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla sahadan 98-93 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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