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Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 84-73 Yenerek Finale Yükseldi
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Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 84-73 Yenerek Finale Yükseldi

FENERBAHÇE DOĞUŞ, BANVİT'İ 84-73 YENEREK FİNALE YÜKSELDİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde, yarı final play-off serisi 3. maçında Banvit'i 84-73 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş seriyi 3-0 kazandı ve finale yükseldi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 84-73 Yenerek Finale Yükseldi(6/10)2

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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