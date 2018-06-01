FENERBAHÇE DOĞUŞ, BANVİT'İ 84-73 YENEREK FİNALE YÜKSELDİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde, yarı final play-off serisi 3. maçında Banvit'i 84-73 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş seriyi 3-0 kazandı ve finale yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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