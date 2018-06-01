FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM: GOMİS BİZE GELDİ, AYKUT KOCAMAN İSTEMEDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in sezon başında Fenerbahçe'ye geldiğini fakat Aykut Kocaman'ın kendisini istemediğini söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, beIN Sports Haber'e yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı bulunan Bafetimbi Gomis'in sezon başında önce kendilerine önerildiğini, ancak aykut Kocaman'ın istemediğini söyledi.
"AYKUT HOCA İSTEMEDİ"
Aziz Yıldırım, Fransız yıldızın kendileri tarafından istenmeyince Galatasaray'a gittiğini iddia ederken, "Gomis ilk bize geldi, Aykut hoca istemedi. O şekilde bir santrafor istemediğini söyledi. Hastalığından dolayı tereddüt etti, almadık. Önce bize geldiler, biz istemeyince gittiler. Ligde böyle birkaç futbolcu daha var. Şimdi isim vermek doğru olmaz ama ilk önce bize geldiler. Bizim sıkıntımız gol değil. Aykut Kocaman, ligde 78 gol atmış bir takımın teknik direktörü" ifadelerini kullandı.
Bafetimbi Gomis, bu sezon Galatasaray'da 40 maçta 32 gol attı ve 6 da asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Kendisine Hediye Edilen 'elif' Tablosunu Ters Tuttu
- Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak
- Pakistan, Abd'ye Meydan Okudu: Tüm Seçenekler Masada!
- Doğu Türkistanlılar Öldürülen Alimleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılıp Gözyaşı Döktü
- Üzerine Düştüğü Demir Boynuna Saplandı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
- Sapık Öğretmen, Biyoloji Sınavında Pratik Bahanesiyle Onlarca Öğrenciyi Taciz Etti
- Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
- Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
- Parkta Çektiği Fotoğraflara Bakan Anne, Oğlunun Arkasındaki Suratı Görünce Dehşete Düştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar