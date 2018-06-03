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FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A İLK TEBRİK BEŞİKTAŞ'TAN GELDİ


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a İlk Tebrik Beşiktaş'tan Geldi
Tarih : 03 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a İlk Tebrik Beşiktaş'tan Geldi(10/10)6

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç'un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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