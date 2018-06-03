FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A İLK TEBRİK BEŞİKTAŞ'TAN GELDİ
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç'un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz."
Kaynak: haberinburada
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