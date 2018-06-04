Aziz Yıldırım'ı yirmi yılın ardından devirerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'un Fransız futbol adamı Damien Comolli'yi sportif drektörlük görevine getirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Koç, göreve geldiği takdirde bir futbol direktörüyle anlaşacağını açıklamıştı. Fanatik' te yer alan habere göre yeni başkanın, bu hafta Fransız futbol adamı Damien Comolli'yi bu göreve getirmesi bekleniyor. Koç ile Comolli uzun süredir planlama yaptığı için, futboldaki yeni yapılanma kısa sürede hayata geçirilecek.

AYKUT KOCAMAN İLE YOLA DEVAM EDİLMESİ ZOR

Futbolun başına geçecek olan 50 yaşındaki Comolli, yeni teknik direktörü de belirleyecek. Koç, yerli olarak tek teknik direktör adaylarının Aykut Kocaman olduğunu söylemişti. Ancak Kocaman ile yola devam edilmesi zor görünüyor.

Belirlenen beş yabancı teknik direktörden birinin takımın başına getirilme ihtimali yüksek. Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan başlanacağı için, yeni teknik direktör de kısa sürede belirlenecek.

Kaynak: haberinburada