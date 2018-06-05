FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ, SAHNEYE KAMER KAYA İLE ÇIKTI
Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleştirilen tarihi seçimde oyların 16 bin 92'sini alarak Aziz Yıldırım karşısında büyük bir farkla başkan seçilen Ali Koç ve yönetimi mazbatasını aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mazbatasını almak için davet edildiğinde sahneye Kamer Kaya ile çıktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ali Koç'un kendisini Fenerbahçeli yapan eski çalışanları Kamer Kaya ile sahneye çıkması sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bbp Genel Başkanı Destici: Marksist Leninist Hdp'nin Kapatılması Lazım
- Son Dakika! Başbakan'dan Bedelli Açıklaması: Çare Bulmak Mecburiyetindeyiz
- Kato'da Dev Operasyon! Teröristlerin Geçiş Güzergahları Vuruldu
- Bodrum'da Aç Kalan Domuz Sürüsü İlçe Merkezine İndi
- Ak Partili Kılıç: Salih Müslim'i Konuşmak İçin Getirdiklerinde Orayı Terk Ettim
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Katilinin Elinden Tutup Güle Oynaya Ölüme Giden Çocuğun Son Görüntüsü!
- Mahkeme, Eşcinsel Çifte Pasta Yapmayı Reddeden Pastacıyı Haklı Buldu
- Yanardağ Patlamasında Lavların Yok Ettiği Köyde Ölü Sayısı 62'ye Yükseldi
- Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı: Yarından İtibaren Hazırlıklar Başlatılmalı
- Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar