Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleştirilen tarihi seçimde oyların 16 bin 92'sini alarak Aziz Yıldırım karşısında büyük bir farkla başkan seçilen Ali Koç ve yönetimi mazbatasını aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mazbatasını almak için davet edildiğinde sahneye Kamer Kaya ile çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ali Koç'un kendisini Fenerbahçeli yapan eski çalışanları Kamer Kaya ile sahneye çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: haberinburada