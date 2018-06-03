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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Balkon Konuşması Yaptı: Her Şey Çok Güzel Olacak

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ, BALKON KONUŞMASI YAPTI: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Ali Koç, stadın etrafına gelen taraftarlara balkondan seslendi: Gelecek hepimiz için çok güzel olacak.

Tarih : 03 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Balkon Konuşması Yaptı: Her Şey Çok Güzel Olacak(8/10)4

Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım'a karşı büyük üstünlük kurarak başkan seçilen Ali Koç, stadın etrafına gelen taraftarlara balkondan seslendi. Taraftarlarla birlikte tezahürat yapan Koç, "Bu yolda birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe'de gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'a karşı büyük üstünlük kurarak başkan seçilen Ali Koç için taraftarlar stada akın etti. 5 bin civarında sarı-lacivertli taraftar, yaktıkları meşalelerle tezahüratlar yaparak stada geldi.

"GELECEK HEPİMİZ İÇİN ÇOK GÜZEL OLACAK"

Taraftarların sesini duyarak stadın balkonuna çıkan Ali Koç, megafonla taraftarlara seslendi. Çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Koç, "Bu yolda en büyük gücü sizlerden aldım ve bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Gelecek hepimiz için çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un sözlerinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar uzun süre, "Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon" ve "I love you Alex" tezahüratları yaptı. Ali Koç daha sonra taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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