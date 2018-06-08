FENERBAHÇE, ALTYAPIYA ESKİ BARCELONALI CEQUİER'İ GETİRİYOR
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, altyapının başına 2016'dan beri ANtalyaspor'da çalışan, daha önce de Barcelona altyapısında görev yapmış Cequier'i getiriyor.
Ali Koç ve ekibi göreve gelmelerinin ardından mali konuların yanı sıra altyapının da yeniden düzene kavuşması için kolları sıvadılar.
Müjdat Yetkiner ve ekibi ile yolların ayrılmasının ardından bu görevi kimin üstleneceği merak konusuydu. Bu kritik görev konusunda Ali Koç ve kurmaylarının önemli bir ismin üzerinde yoğunlaştıkları öğrenildi.
2016'DAN BERİ ANTALYASPOR'DA ÇALIŞIYOR
Habertürk'te yer alan habere göre Başkan Ali Koç altyapının başına 2016'dan beri Antalyaspor'da çalışan, daha önce Barcelona altyapısında görev yapmış David Badia Cequier'ı getirmeyi planlıyor.
Antalyaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Badia'nın kısa süre içerisinde göreve başlaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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