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F.Bahçelilerin istediği hoca, dünya devinin başına geçiyor

F.BAHÇELİLERİN İSTEDİĞİ HOCA, DÜNYA DEVİNİN BAŞINA GEÇİYOR

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Luis Enrique'nin Chelsea ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : F.Bahçelilerin İstediği Hoca, Dünya Devinin Başına Geçiyor(5/10)1

Premier Lig ekiplerinden Chelsea Conte'nin yerine takımın başına geçecek isim konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

İngiliz basını, Luis Enrique'nin Londra ekibi ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı. Habere göre görüşmeler gelecek haftaya dek sürecek. Anlaşma sağlanması durumunda Luis Enrique resmen açıklanacak.

Luis Enrique'nin ismi Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe ile de anılıyor...


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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