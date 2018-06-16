FAVORİ SAHAYA İNDİ! FRANSA, AVUSTRALYA KARŞISINDA
Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Fransa, Avustralya ile karşılaşıyor. Saat 13.00'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
2018 FIFA Dünya Kupasında Fransa ile Avustralya, C Grubu'nun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT 1 ve TRT 4K'dan yayınlanıyor.
Maç, Kazan şehrindeki Kazan Arena'da saat 13.00'te başladı. Karşılaşmayı Uruguay Futbol Federasyonundan Andres Cunha yönetiyor.
1' Maç hakemin düdüğüyle başladı!
İLK 11'LER:
FRANSA:
Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Dembélé
AVUSTRALYA:
Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Leckie, Jedinak, Mooy, Kruse, Rogic, Nabbout.
Kaynak: haberinburada
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