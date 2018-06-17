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Favori Brezilya, İsviçre'ye diş geçiremedi

FAVORİ BREZİLYA, İSVİÇRE'YE DİŞ GEÇİREMEDİ

Brezilya, Rostov Arena'da oynanan 2018 Dünya Kupası ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Favori Brezilya, İsviçre'ye Diş Geçiremedi(9/10)5

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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