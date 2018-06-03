Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, miting sonrası İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in yolunun hafriyat kamyonuyla kesildiği iddialarına tepki gösterdi. Şahin, "Kendisinden bir özür bekliyorum. Bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli takibi yapacağıma, halkımız adına takip edeceğime söz veriyorum" dedi.

AKŞENER YOLDA HAFRİYAT KAMYONU OLMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün kentte yaptığı miting sonrası konvoyuyla Osmaniye'ye giderken, Muammer Aksoy Bulvarı'nda güvenlik önlemleri kapsamında yolda çöp kamyonu bulunmasına tepki göstermişti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, bugün aynı yerde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"MERAL AKŞENER'DEN ÖZÜR BEKLİYORUM"

Şahin, Akşener'den Gaziantepliler ve şahsı için özür beklediğini söyledi. Yolun güvenlik önlemi kapsamında kapatıldığını dile getiren Şahin, Akşener'in sözlerine tepki gösterip, şunları söyledi:

"Sayın genel başkan bu mekana gelerek kamyonun önünde eksik ve yanlış bilgiyle daha öncesini bilmeden şahsımı ve sayın valimize 'Yazıklar olsun' diye açıklama yapıyor. Daha önemlisi 'Türkiye'de hakkaniyet, adalet, nezaket kalmamıştır' diyor. Maalesef İçişleri Bakanlığı yapmış, güvenlik meselelerinde daha önce söz sahibi olmuş bir genel başkanın şehrimize gelerek yanlış bilgiyle şehrimizi üzmesinden, halkımıza verdiği demeçlerin rahatsızlığından dolayı bugün burada bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık.

AKŞENER'İN İDDİALARINA FOTOĞRAFLARLA CEVAP VERDİ

Ben 16 yıldan beri siyasetçiyim, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çok miting yaptık. Burası şehrin merkezi olduğu için miting yaparken emniyet güçlerimiz, trafik düzenlemesini yapmak için tam bu hatta tedbir alınır. Can güvenliği için araç trafiği durdurulur. Yaya trafiği açılır. Miting güvenliği için 16 yıldır uygulanan bir rutindir.Kendisinden bir özür bekliyorum. Bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli takibi yapacağıma, halkımız adına takip edeceğime söz veriyorum."

Kaynak: haberinburada