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Fatih Terim, Adem Büyük'ü Kadroda Görmek İstiyor
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Fatih Terim, Adem Büyük'ü Kadroda Görmek İstiyor

FATİH TERİM, ADEM BÜYÜK'Ü KADRODA GÖRMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı forvet listesine Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük'ü yazdı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Fatih Terim, Adem Büyük'ü Kadroda Görmek İstiyor(6/10)2

Süper Lig'de önümüzdeki sezondan sonra 14 olan yabancı sayısında kademeli olarak düşüş yaşanacak. Bu nedenle Galatasaray, transfer sürecinde potansiyelli yerli futbolculara da ağırlık veriyor. Gomis'in yanına mutlaka yardımcı bir forvet isteyen Fatih Terim'in bu doğrultuda Adem Büyük'ü adaylar arasına yazdığı öğrenildi.

BONSERVİS PROBLEMİNİ ÇÖZEBİLİR

1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Yeni Malatyaspor'dan alacaklarına karşılık ayrılmaya çalışan Adem, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Bonservis sorununu çözerse, Fatih Terim, Adem'i kadrosunda görmeyi çok istiyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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