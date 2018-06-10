Süper Lig'de önümüzdeki sezondan sonra 14 olan yabancı sayısında kademeli olarak düşüş yaşanacak. Bu nedenle Galatasaray, transfer sürecinde potansiyelli yerli futbolculara da ağırlık veriyor. Gomis'in yanına mutlaka yardımcı bir forvet isteyen Fatih Terim'in bu doğrultuda Adem Büyük'ü adaylar arasına yazdığı öğrenildi.

BONSERVİS PROBLEMİNİ ÇÖZEBİLİR

1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Yeni Malatyaspor'dan alacaklarına karşılık ayrılmaya çalışan Adem, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Bonservis sorununu çözerse, Fatih Terim, Adem'i kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Kaynak: haberinburada