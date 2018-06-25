FOX TV haber spikeri Fatih Portakal Muharrem İnce'nin seçim sonuçları sonrası İsmail Küçükkaya'ya attığı "Adam kazandı" mesajı ve İnce'nin basın toplantısındaki sözlerini değerlendirdi. Fatih Portakal, Muharrem İnce'nin İsmail Küçükkaya ile ilgili sözlerini sert dille eleştirdi.

"YAPTIĞINIZ KAYBETME PSİKOLOJİSİNİN SONUCU"

Fatih Portakal canlı yayında Muharrem İnce'ye "Bu bal gibi de bir gazetecilik. Sayın İnce'nin şu an yaptığı ne biliyor musunuz? Kaybetme psikolojisi. Bu mesajı göndermeyecektiniz. Biz gazeteci kimliğiyle buradayız. O soruya, "Ne diyeceksiniz?" diye mesaj atılıyorsa, "Şu anda yorum yok, bekliyoruz sonuçları" diyecektiniz. Sizin yaptığınız şu anda kaybetme psikolojisinin sonucu. Biz de zaman zaman böyle günah keçisi ilan ediliyoruz.

"DÜN AKŞAMIN BİR SORUMLUSU VARSA O DA BÜLENT TEZCAN'DIR"

Muharrem İnce başarısız mı hayır. Dün akşamın bir sorumlusu var sa o da Bülent Tezcan'dır. Tek bir kurum sonuçları payşıyordu. Biz de AA ile anlaştık. Lütfen bizi birilerinin yayın organı gibi düşünmeyin. Eleştirileri yaparken Sayın Tezcan'ın sözlerini de dikkate alın." sözleriyle karşılık verdi.

İNCE NE DEMİŞTİ?

İnce seçim akşamı attığı mesajla ilgili "Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim" dedi. İnce'nin bu açıklamasının hemen ardından İsmail Küçükkaya'da sosyal medyadan bir açıklama daha yaparak 'Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?' ifadelerini kullanmıştı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada