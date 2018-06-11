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Fatih Portakal'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Ağır Sözler: Korkaklardan Hiçbir Şey Olmaz

FATİH PORTAKAL'DAN CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA AĞIR SÖZLER: KORKAKLARDAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini öven Portakal, İnce'nin çok cesur olduğunu belirtirken Kılıçdaorğlu için 'korkak' dedi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Fatih Portakal'dan Chp Lideri Kılıçdaroğlu'na Ağır Sözler: Korkaklardan Hiçbir Şey Olmaz(10/10)6

Fatih Portakal, Fox Tv'nin ana haber bülteninde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine geniş yer ayırdı. Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini öven Portakal, İnce'nin çok cesur olduğunu belirtirken Kılıçdaorğlu için 'korkak' dedi.

MUHARREM İNCE'YE 'CESUR' ÖVGÜSÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Diyarbakır'da yaptığı mitinglere göre Muharrem İnce'nin çok daha fazla taraftar topladığını söyleyen Portakal, Muharrem İnce'nin cesaretini övdü.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KORKAK' SUÇLAMASI

"İki lider arasında cesaret farkı var. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar cesur bir lider değil. O yüzden İnce hem kendi tabanında hem de diğer partilerle karşılaştırıldığında bir hava yarattı" diyen Portakal, Kılıçdaroğlu için önce "daha az cesur" ifadesini kullandı, haberin sonunda ise "korkaklardan hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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