Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini öven Portakal, İnce'nin çok cesur olduğunu belirtirken Kılıçdaorğlu için 'korkak' dedi.

Fatih Portakal, Fox Tv'nin ana haber bülteninde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine geniş yer ayırdı. Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini öven Portakal, İnce'nin çok cesur olduğunu belirtirken Kılıçdaorğlu için 'korkak' dedi.

MUHARREM İNCE'YE 'CESUR' ÖVGÜSÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Diyarbakır'da yaptığı mitinglere göre Muharrem İnce'nin çok daha fazla taraftar topladığını söyleyen Portakal, Muharrem İnce'nin cesaretini övdü.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KORKAK' SUÇLAMASI

"İki lider arasında cesaret farkı var. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar cesur bir lider değil. O yüzden İnce hem kendi tabanında hem de diğer partilerle karşılaştırıldığında bir hava yarattı" diyen Portakal, Kılıçdaroğlu için önce "daha az cesur" ifadesini kullandı, haberin sonunda ise "korkaklardan hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada