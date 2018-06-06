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Fatih Portakal Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Fatih Portakal Hakkında Soruşturma Başlatıldı

FATİH PORTAKAL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatih Portakal hakkında Mersin Şehir Hastanesi hakkındaki haberiyle ilgili 'Devlet organlarını aşağılama', 'Hakaret' ve 'İftira' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Fatih Portakal Hakkında Soruşturma Başlatıldı(9/10)5

Fatih Portakal'ın ana haber spikerliğini üstlendiği FOX TV'nin Mersin Şehir Hastanesi hakkındaki haberiyle ilgili 'Devlet organlarını aşağılama', 'Hakaret' ve 'İftira' suçları kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"İSPATLARSA İSTİFA EDERİM" DEMİŞTİ

Portakal, şehir hastaneleri ile ilgili haberi için "Birileri bunlara yaptırıyor" diyen bakana "İspatlarsa istifa ederim. Bilgileri paylaşmazsa dava açacağız" cevabını vermişti.

CEVAP VE DÜZELTME METNİ YAYINLAYACAKLAR

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; FOX TV Spikeri Fatih Portakal ve Sorumlu Müdür İbrahim Onur Kumbaracıbaşı'nın soruşturmada şüpheli oldukları öğrenildi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği aynı haberle ilgili FOX TV ekranlarında cevap ve düzeltme metni yayınlanmasına da karar verdi.

BAKAN DEMİRCAN: DAVA AÇTIK

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehir hastaneleri ile ilgili Fatih Portakal'ın sunumuyla FOX TV'de yayımlanan haber konusunda, "Kendileri hakkında yalan haber yayınlamaktan dava açtık. Onun da peşini bırakacak değiliz." açıklamasında bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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