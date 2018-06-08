Anket şirketlerinin yaptığı araştırmaların analizini yapan Fatih Altaylı "Seçmenin yüzde 13'ü rengini belli etmiyor. Bu yüzde 13'lük kesim sürpriz sonuçlar çıkarma ihtimalini artırıyor" dedi.

24 Haziran seçimleri için son viraja girildi. Anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ederken, Habertürk yazarı bu araştırmalarla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Yazısında anketlere dayanarak ilk kez oy kullanacak seçmenin yüzde 70'inin Cumhur İttifak'ına oy vermeyeceğini belirten Altaylı, "Seçmenin yüzde 13'e yakını, utangaç seçmen olarak nitelenen 'rengini belli etmeyen' seçmen kategorisinde. Bunlar ya 'Kararsızım' diyor ya da hiç konuşmuyor. Bu yüzde 13'lük grup 'dip dalga' denilen şeyi yaratma ve sürpriz sonuçlar çıkarma ihtimalini artıran seçmenler" ifadesini kullandı.

İşte Altaylı'nın yazısındaki ilgili kısım;

Son 10 günde elime geçen iki anketin birbirine çok yakın sonuçlar gösterdiğini söylemeliyim. Konsensus ve Gezici'nin anketleri.

Anket sonuçlarını vermeyeceğim ama bu anketleri yapan firmaların patronlarıyla konuşarak elde ettiğim bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Cumhur İttifakı, ittifakı oluşturan patilerin ayrı ayrı aldığı toplam oylardan daha az oy alıyor. Daha ilginç olan ise seçmenlerin ittifakları oluşturan partilerden hangisine kendini yakın hissettiği sorusuna verdiği yanıtlar ile ittifaka verilen oylar aynı değil.

"NEREYE GİTTİKLERİ BELLİ DEĞİL"

Sanki ittifaklar, özellikle Cumhur İttifakı'nda negatif bir etki yaratmış gibi. Buradan kopan oylar genelde merkez sağın oyları. Azalmanın nedeni, bir grup seçmenin "gelecek kaygısı, eğitim sorunları ve ekonomik nedenlerle" arayış içine girmesi.

Nereye gittikleri net değil. Büyük bölümü hâlâ kararsız kategorisinde.

AK Parti'ye oy veren seçmenin üçte biri ekonomik yardımların sürmesi ve yapılan hizmetlerden memnun olduğu için oy vermeyi sürdürenler. Üçte biri ise güvenlik politikaları ve terörle mücadele nedeniyle AK Parti'yi tercih edenler.

Referandumda ilk kez oy kullanan seçmenlerin yüzde 64'ü "Hayır" demişti. Bu kez ilk kez oy kullanacak seçmenlerin yüzde 70'i, iktidar blokuna oy vermeyeceklerini söylüyor.

18-27 yaş arası seçmende ise AK Parti'nin oyu yüzde 33.

Seçmenin yüzde 13'e yakını, utangaç seçmen olarak nitelenen "rengini belli etmeyen" seçmen kategorisinde. Bunlar ya "Kararsızım" diyor ya da hiç konuşmuyor.

"YÜZDE 13'LÜK KESİM SÜRPRİZ SONUÇLAR ÇIKARABİLİR"

Bu duruma kamuoyu araştırmacıları "Suskunluk sarmalı" diyorlar. Bu kararsız seçmen, istatistiki metotla partilere dağıtılıyor ama bu kez bu dağıtımın "doğru olmama" ihtimali büyük. Bu yüzde 13'lük grup "dip dalga" denilen şeyi yaratma ve sürpriz sonuçlar çıkarma ihtimalini artıran seçmenler.

Anketlere katılanların yüzde 66'sı görüşünü "rahatça" ifade edebildiğini söylerken yüzde 34'ü "rahat olmadığını" belirtiyor.

Bu nedenle de bu seçim son yıllarda tahmini en zor seçim olarak ortaya çıkıyor.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada