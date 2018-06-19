Murat Dalkılıç Şarkısı Listeye Alınmayınca Çok Kızdı
3 Yıldır Kullanılmıyordu! Seferler Yeniden Başladı
Komşularını Öldüren Firari Suriyeli Sınırda Yakalandı
Ak Partili Kadının Erdoğan Sevgisi Sosyal Medyası Salladı
Canlı Yayında Duyurduğu Gelişmeyi Kürt Haber Sitesi De Doğruladı
Sinem Kobal'ın Film Şirketinden Kötü Haber
Hande Doğandemir, Oyunun Rengini Belli Etti
Bakan Eroğlu: Turgut Özal'ı Limonatayla Zehirlediler!
Afrin'deki Yaşlı Kadın Yardım Getiren Mehmetçiği Kaskından Öptü
Motorsiklete Binen Bülent Ersoy, Çığlıklarıyla Bodrum'u İnletti
Fahriye Evcen'in Başlattığı Akıma Ünlülerden Fotoğraf Yağdı
'varsa Böyle Bir Terbiyesizlik Yapan Karşısında Beni Bulur'
Aykut Kocaman, Gelen İlk Teklifi Reddetti
Ağzına Gaz Bombası İsabet Eden Filistinli, Seyahat İzni Bekliyor
18 Bin Sağlık Personelinin Yerleştirme İşlemi Tamamlandı! Tıkla, Öğren
Ysk, 24 Haziran'da Çay Bahçeleriyle İlgili Kararını Verdi
Dünya Kupasında Günün İlk Maçı Başladı
Ünlü Futbolcu Evra: Ronaldo Evine Çağırırsa Sakın Gitmeyin
Müge Anlı'dan Minik Leyla İçin Tüyler Ürperten Senaryo
Fenerbahçeli Wanamaker Kıymete Bindi, 5 Nba Takımı İstiyor

Fahriye Evcen'in başlattığı akıma ünlülerden fotoğraf yağdı

FAHRİYE EVCEN'İN BAŞLATTIĞI AKIMA ÜNLÜLERDEN FOTOĞRAF YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabında makyajsız halini paylaşmasıyla ünlüler arasında yeni bir akım başladı. Aralarında Seren Serengil ve Beren Saat'in de olduğu ünlü simalara son olarak Nur Fettahoğlu da katıldı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Fahriye Evcen'in Başlattığı Akıma Ünlülerden Fotoğraf Yağdı(7/10)3

Fahriye Evcen'le başlayan sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraf paylaşma akımına Seren Serengil'in ardından Nur Fettahoğlu da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Fahriye Evcen'in fotoğrafının altına binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.

Yeni bir akım başlatan Evcen'in ardından Ceylan Çapa, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Beren Saat, Nur Fettahoğlu ve Seren Serengil de makyajsız halini paylaşan ünlüler kervanına katıldılar.

İŞTE ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Fahriye Evcen Sinem Kobal Serenay Sarıkaya Beren Saat Seren Serengil Ceylan Çapa Nur Fettahoğlu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fahriye  Evcen  İn  Başlattığı  Akıma  Ünlülerden  Fotoğraf  Yağdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER