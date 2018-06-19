FAHRİYE EVCEN'İN BAŞLATTIĞI AKIMA ÜNLÜLERDEN FOTOĞRAF YAĞDI
Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabında makyajsız halini paylaşmasıyla ünlüler arasında yeni bir akım başladı. Aralarında Seren Serengil ve Beren Saat'in de olduğu ünlü simalara son olarak Nur Fettahoğlu da katıldı.
Fahriye Evcen'le başlayan sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraf paylaşma akımına Seren Serengil'in ardından Nur Fettahoğlu da katıldı.
Geçtiğimiz günlerde Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Fahriye Evcen'in fotoğrafının altına binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.
Yeni bir akım başlatan Evcen'in ardından Ceylan Çapa, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Beren Saat, Nur Fettahoğlu ve Seren Serengil de makyajsız halini paylaşan ünlüler kervanına katıldılar.
İŞTE ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİFahriye Evcen Sinem Kobal Serenay Sarıkaya Beren Saat Seren Serengil Ceylan Çapa Nur Fettahoğlu
Kaynak: haberinburada
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