Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabında makyajsız halini paylaşmasıyla ünlüler arasında yeni bir akım başladı. Aralarında Seren Serengil ve Beren Saat'in de olduğu ünlü simalara son olarak Nur Fettahoğlu da katıldı.