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F-35'ler Gövdesinde Ay Yıldızlı Bayrakla İlk Kez Havalandı
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F-35'ler gövdesinde ay yıldızlı bayrakla ilk kez havalandı

F-35'LER GÖVDESİNDE AY YILDIZLI BAYRAKLA İLK KEZ HAVALANDI

ABD'nin Türkiye'ye teslim edeceği 2 adet F-35 gövdesindeki ay yıldızlı bayrakla ilk kez havalandı. F-35'lerin ilk uçuşu görüntülendi.

Tarih : 20 Haziran 2018, 23:10
Puan Ver : F-35'ler Gövdesinde Ay Yıldızlı Bayrakla İlk Kez Havalandı(6/10)2

ABD'nin Türkiye'ye teslim edeceği 2 adet F-35 gövdesindeki ay yıldızlı bayrakla ilk kez havalandı. F-35'lerin ilk uçuşu görüntülendi.

F-35'LER AY YILDIZLI BAYRAKLA HAVALANDI

ABD, 2 adet F-35 savaş uçağını yarın Teksas'ta yapılacak törenle Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyor. Pentagon, ABD senatosunun kararına rağmen 2 adet F-35 savaş uçağının yarın Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamıştı. Bu arada, Türkiye'ye teslim edilmesi beklenen F-35'lerin gerçekleştirdiği ilk uçuşu görüntülendi.

TÜRKİYE'YE TÖRENLE TESLİM EDİLECEK

F-35'leri teslim alacak heyet F-35'lerin ana üreticisi Lockheed Martin Üssü'ne geldi. Türkiye'ye teslim edilmesi beklenen F-35'lerin gerçekleştirdiği ilk uçuş görüntülendi.

Pentagon, ABD senatosunun kararına rağmen 2 adet F-35 savaş uçağının yarın Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamıştı.

TÜRK PİLOTLAR UÇUŞ EĞİTİMİNE KATILACAK

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Teslim edilecek 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak. ABD Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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